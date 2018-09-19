В центре Ростова-на-Дону появилась еще одна «вафельная» разметка

СЕГОДНЯ 10:25 2018-09-19T10:25:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону появилась третья «вафельная» разметка. Об этом в социальных сетях сообщили ростовчане, которые на видео зафиксировали, как рабочие красят желтой краской один из центральных городских перекрестков - пересечение улицы Большой Садовой и проспекта Ворошиловский. Уже с утра, 19 сентября, в его наличии смогли лично убедиться автомобилисты, чей путь лежал через эту городскую транспортную артерию.

Известно, что если автомобиль зафиксируют стоящим на этой разметке после того, как сработает запрещающий сигнал светофора, то штраф для владельца транспортного средства составит тысячу рублей. К слову, похожие разметки уже есть в Западном жилом массиве - на пересечении проспекта Стачки и улицы Малиновского, а также пересечении улицы Ленина и проспекта Нагибина.

А тем временем, в социальных сетях горожане пишут, что таких разметок в городе-миллионнике должно быть больше, а штраф для нарушителей предлагают увеличить в десять раз.