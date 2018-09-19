Оригинальное предложение руки и сердца: ростовчанин подарил кольцо, пролетая над Доном
Ростовчане в социальной сети обсуждают трогательные фотографии предложения руки и сердца. Молодой человек позвал свою возлюбленную замуж, летая над Доном. Пара поднялась над рекой на флайбордах - специальных устройствах, которые поднимаю человека в воздух на мощной струе воды.
В комментариях представительницы прекрасной половины человечества восхищаются таким способом выразить свои чуства и называют его весьма оригинальным. Мужчины же наоборот раскритиковали увиденное. Многие отмечают, что если летая на флайборде уронить кольцо в воду, то его уже не достать. Романтический момент будет испорчен.
- Не каждый может на этой штуке равновесия держать. Это умеющие люди сделали ради фото, - прокомментировал ростовчанин Николай.
- Ну вообще-то была свадьба, а это было шоу для гостей и жениха с невестой, - внесла ясность жительница южной столицы Лилия Галицкая.