2018-09-19T10:34:38+03:00
Общество

Оригинальное предложение руки и сердца: ростовчанин подарил кольцо, пролетая над Доном

Предложение руки и сердца в полете над рекой сфотографировали в Ростове-на-Дону
Илья БОГОМОЛОВ
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Оригинальный способ предложения руки и сердца. Фото из группы ВК "Ростов Главный".Оригинальный способ предложения руки и сердца. Фото из группы ВК "Ростов Главный".
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Ростовчане в социальной сети обсуждают трогательные фотографии предложения руки и сердца. Молодой человек позвал свою возлюбленную замуж, летая над Доном. Пара поднялась над рекой на флайбордах - специальных устройствах, которые поднимаю человека в воздух на мощной струе воды.

В комментариях представительницы прекрасной половины человечества восхищаются таким способом выразить свои чуства и называют его весьма оригинальным. Мужчины же наоборот раскритиковали увиденное. Многие отмечают, что если летая на флайборде уронить кольцо в воду, то его уже не достать. Романтический момент будет испорчен.

- Не каждый может на этой штуке равновесия держать. Это умеющие люди сделали ради фото, - прокомментировал ростовчанин Николай.

- Ну вообще-то была свадьба, а это было шоу для гостей и жениха с невестой, - внесла ясность жительница южной столицы Лилия Галицкая.

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