Грузовики пошли на взлет в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 10:51 2018-09-19T10:51:38+03:00

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Взлетная полоса старого аэропорта Ростова на несколько дней превратилась в автодром. Причем к ней было приковано внимание автомобилистов со всей страны. Здесь, на огромной открытой территории, с 13 по 15 сентября прошли соревнования в рамках Всероссийского конкурса «Лучший водитель грузовика».

В состязаниях приняли участие более 50 автомобилистов из 20 регионов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Свердловская и Тамбовская области, а также республики Татарстан и Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ. Донской край также был представлен опытными водителями.

Участники конкурса показали класс в фигурном вождении грузовиков и знании правил дорожного движения. Соревнования проводились в двух категориях: автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны и свыше 10 тонн. Общий призовой фонд конкурса составил один миллион рублей. Добавим, что главная цель данного мероприятия - повышение профессионализма водителей грузовиков, побуждение к безопасному вождению и обмену опытом.

Конкурс проводится Министерством транспорта РФ уже в третий раз. Ранее, в 2014 году, состязания принимал Псков, в 2016-м - Набережные Челны, а сейчас - очередь южной столицы.

- Я хочу поблагодарить Минтранс России за то, что доверили провести этот конкурс на донской земле. Для нас это значимое событие и большая ответственность, - прокомментировал «Комсомолке» заместитель губернатора Ростовской области Владимир Крупин. - Роль автомобильных перевозок очень важна для экономики страны, и нашего региона в частности. Грузовики - сегодня единственный транспорт в России, который доставляет грузы «от двери до двери». Из всего объема перевозок страны они занимают 67%. И для бизнеса, естественно, важна надежность доставки, а для нее необходимы квалифицированные люди. Лучшие из них как раз приехали, чтобы показать свои навыки, в Ростов-на-Дону.

И вот список победителей конкурса. В категории «водитель грузовика 5,5 тонн» лучшим признан Алексей Лезин из Челябинска. Вторым стал москвич Петр Михайлов, замкнул тройку лидеров Сунатулло Комилов из Санкт-Петербурга. Среди водителей автомобилей грузоподъемностью свыше 10 тонн победил Петр Иванов из Татарстана. Рафиль Хайбрахманов из Уфы и Петр Михайлов из Москвы завоевали серебро и бронзу, соответственно.