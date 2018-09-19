Время возможностей для молодых аграриев

СЕГОДНЯ 10:56 2018-09-19T10:56:46+03:00

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В Неклиновском районе Ростовской области с 10 по 15 сентября в рамках молодежного форума «Ростов-2018. Время возможностей» работала федеральная площадка «Молодые аграрии». Она собрала более 500 участников в возрасте от 18 до 30 лет со всей страны. Настоящая или будущая трудовая деятельность этих людей связана с сельхозпроизводством. Это студенты и аспиранты сельскохозяйственных учебных заведений, молодые предприниматели и ученые в сфере АПК, работники предприятий, сотрудники учреждений культуры, спорта и досуга сельских территорий, активисты Российского союза сельской молодежи и Союза казачьей молодежи России.

- Хлебосольная донская земля рада гостям. Несколько дней, которые вы проведете на Дону, будут насыщены и делом, и отдыхом, - приветствовал участников мероприятия министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

На федеральной площадке «Молодые аграрии» проводились лекции, мастер-классы, выставки и семинары, на которых молодые люди могли продемонстрировать свой талант, приобрести дополнительные знания, познакомиться с ведущими экспертами в отрасли, найти единомышленников и друзей, а также получить общественную и государственную поддержку своих социально значимых инициатив. Отметим, что наиболее активные молодые люди привезли с собой проекты, которые участвовали в конкурсе.

Каждый из образовательных дней имел свою определенную тематику: «Добровольчество на селе», «Село будущего», «Агробизнес», «Агрообразование» и другие. Также на площадке прошел III Всероссийский форум «Молодежный казачий круг», участниками которого стали порядка 100 молодых казаков из 40 регионов России, проживающих на селе. А еще молодежь приняла участие в антитеррористическом флешмобе.

Добавим, организаторами форума выступили аппарат полномочного представителя Президента России в Южном федеральном округе, Росмолодежь и правительство Ростовской области.