В Ростове-на-Дону по телефону горячей линии можно узнать о минимальном размере оплаты труда

СЕГОДНЯ 11:11 2018-09-19T11:11:28+03:00

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В среду, 19 сентября, в Ростове-на-Дону будет работать горячая линия, которую проведут специалисты регионального министерства труда и социального развития. Тема, на которую им предстоит общаться с гражданами - минимальный размер оплаты труда. Можно будет задать вопросы о том, сколько он составляет сегодня в Ростовской области и как быть, если работодатель вдруг платит меньше.

Кроме того, можно будет поговорить с чиновниками и о размере прожиточного минимума для пенсионеров - каков его размер, из чего складывается сумма и есть ли какие-то меры господдержки для малоимущих. С 14 до 16 часов у телефона будет дежурить, в том числе начальник отдела «Оплаты труда, уровня жизни и трудовых отношений». Все вопросы по теме можно будет задать ему напрямую.

Звоните по телефону, указанному ниже.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99.