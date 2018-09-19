В Ростове-на-Дону в переулке Батумский изменится схема движения

СЕГОДНЯ 11:20 2018-09-19T11:20:37+03:00

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В Ростове-на-Дону сообщается об изменении схемы движения в Ворошиловском районе города. Об этом сообщает Департамент транспорта донской столицы. В частности, речь идет о том, что по переулку Батумский - от улицы Нариманова до улицы Евдокимова, будет организовано одностороннее движение в северном направлении. Новая схема начнет действовать с 13 октября 2018 года. Причина изменений - безопасность дорожного движения и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.

Напомним, в ночь на 19 сентября, в Ростове-на-Дону дорожники нанесли «вафельную» разметку еще на одном перекресте. Он расположен в центре города - на пересечении Ворошиловского и Большой Садовой. Кроме того, два аналогичных уже есть на проспекте Стачки и улицы Малиновского, а также на улицах Ленина и Нагибина. Известно, что штраф за остановку на ней составляет тысячу рублей. Но в социальных сетях советуют увеличить его раз в десять.