Любовь это: проехать на маршрутке в Ростове-на-Дону с цветами и подарком

СЕГОДНЯ 11:37 2018-09-19T11:38:20+03:00

В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают фото молодого человека, которое опубликовал один из пользователей. Фото: Группа Вконтакте, "Ростов-Главный". Фото: из открытых источников

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В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают фото молодого человека, которое опубликовал один из пользователей. На нем парень в белой рубашке и пиджаке едет в общественном транспорте с букетом роскошных роз и подарком на коленях.

- Любовь это… когда ты готов потратить все деньги на подарок и цветы и поехать на свидание на маршрутке, - подписал автор снимка.

Всего за несколько часов под постом появились 750 лайков и сотни комментариев. Мнения горожан после увиденного разделились.

- Так можно любого фоткать и говорить «ваууу», - написал один из ростовчан. - Этот человек в фирменных кедах едет в автобусе, а не на такси... Аплодируем ему стоя... Граждане, аплодисменты...

Другой Интернет-пользователь считает:

- Готов поспорить, что многие бы с таким и рядом не сели, а предпочли бы богатенького плохого дяденьку.

Были комментарии в духе: «Ох, тяжела мужская судьбинушка» и «Все бабы меркантильные».

Однако были те, кто посчитал этот поступок романтичным. Многие вступилтсь за парня.

- Ну насколько нужно быть никчемным человеком, чтобы выкладывать фото посторонних людей со своими убогими комментариями к нему? - написал один из горожан. - Автор, тебя волнует, куда и как он едет? Насколько должна быть убогая жизнь, чтоб вот так вот гнилостно себя вести и обсуждать, у кого на что хватает. Да ты в свой карман глянь для начала.