Жительница Ростова-на-Дону носила героин в кармане

СЕГОДНЯ 13:04 2018-09-19T13:06:04+03:00

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В Ростове-на-Дону 44-летняя местная жительница оказалась под следствием из-за подозрений в хранении наркотиков.

- При личном досмотре у злоумышленницы в кармане джинсов полицейские обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - Проведенная экспертиза показала, что изъятое – героин – массой около восьми граммов.

Как говорят в полиции, у женщины и раньше были проблемы с наркотиками, за что она уже неоднократно судима. Сейчас ей грозит новый срок, а пока, на время расследования уголовного дела, жительница донской столицы взята под стражу.

- Проводятся дальнейшие оперативные и следственные мероприятия, - добавляют в правоохранительных органах.

Напомним, в Ростове добровольцы «Антидилера» провели рейд по аптекам донской столицы, где смогли приобрести лекарства с наркотиком без всякого рецепта.