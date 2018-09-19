2018-09-19T13:33:12+03:00
Общество

Соцсети: в Ростове-на-Дону грузовик с отказавшими тормозами вылетел на тротуар

Снимки последствий аварии появились в городском паблике
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Место происшествия. Фото: "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"Место происшествия. Фото: "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"
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Жители Ростова-на-Дону выложили в сеть фотографии последствий аварии на проспекте Космонавтов. Как сообщают очевидцы, возле поликлиники № 16 грузовик с отказавшими тормозами снес забор и вылетел на тротуар.

- Никто не пострадал, - написал автор некоторых снимков.

Естественно, комментарии ростовчан не заставили себя ждать.

- Обычно в том месте ходят люди, - написал местный житель. - Каждый день иду на работу именно по этому тротуару, потому совсем не радует факт умелой остановки КамАЗа на нем, даже, наоборот, страшновато становится.

Другие обратили внимание на другую деталь - нахождение зерновоза в спальном районе города, а не у забора элеватора или порта. Предположили, что водитель живет где-то на Северном, иначе сложно объяснить его появление на проспекте.

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