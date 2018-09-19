Соцсети: в Ростове-на-Дону грузовик с отказавшими тормозами вылетел на тротуар
Жители Ростова-на-Дону выложили в сеть фотографии последствий аварии на проспекте Космонавтов. Как сообщают очевидцы, возле поликлиники № 16 грузовик с отказавшими тормозами снес забор и вылетел на тротуар.
- Никто не пострадал, - написал автор некоторых снимков.
Естественно, комментарии ростовчан не заставили себя ждать.
- Обычно в том месте ходят люди, - написал местный житель. - Каждый день иду на работу именно по этому тротуару, потому совсем не радует факт умелой остановки КамАЗа на нем, даже, наоборот, страшновато становится.
Другие обратили внимание на другую деталь - нахождение зерновоза в спальном районе города, а не у забора элеватора или порта. Предположили, что водитель живет где-то на Северном, иначе сложно объяснить его появление на проспекте.