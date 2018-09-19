В Аксае участковый вымогал у знакомой 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:45 2018-09-19T13:45:23+03:00

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Следственный комитет распространил официальное сообщение о завершении расследования уголовного дела в отношении уже бывшего участкового. Согласно версии следкома, еще будучи при погонах, сотрудник полиции заявил знакомой о том, что она подозревается в пособничестве террористам, которые якобы проживали в сдаваемой ею в аренду квартире.

- В целях подтверждения своих слов обвиняемый показал женщине на своем мобильном телефоне видеоролик, якобы свидетельствующий о задержании преступников, а затем предложил передать ему денежные средства в сумме 300 тысяч рублей за не привлечение к ответственности, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области. - В ходе переговоров он снизил требуемую сумму до 250 тысяч рублей.

Женщина, заподозрив, что ее обманывают, решила обратиться в службу собственной безопасности полиции. Участкового взяли с поличным — в момент передачи требуемой суммы.