2018-09-19T15:28:44+03:00
Общество

В городе Шахты неизвестный убил собаку ножом

Какое-то время окровавленный пес бродил по улицам, пока прохожие не дозвонились волонтерам
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Какое-то время окровавленный пес бродил по улицам, пока прохожие не дозвонились волонтерам. Фото: Группа Вконтакте "Святобор".Какое-то время окровавленный пес бродил по улицам, пока прохожие не дозвонились волонтерам. Фото: Группа Вконтакте "Святобор".
Изменить размер текста:

Вопиющий случай человеческой жестокости произошел в городе Шахты Ростовской области. Местные волонтеры опубликовали снимок собаки, которую не удалось спасти.

По словам зоозощитников, инцидент произошел накануне - во вторник, 18 сентября, в центре этого небольшого городка.

Интернет-пользователей предупредили сразу: «Слабонервным не смотреть».

- Предположительно, была пробита артерия после удара ножом, - сказано в посте про окровавленного пса.

Известно, что несчастное животное какое-то время бродило по улицам, пока прохожие не дозвонились волонтерам. Однако несмотря на усилия ветеринаров, спасти дворнягу не удалось.

Под сообщением об этом жутком происшествии уже десятки возмущенных комментариев. Одни жалеют собаку, а другие верят, что полиция сможет найти и наказать убийцу по всей строгости закона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Кто ее спонсор?»: фото невесты Баскова в роскошном самолете вызвало шквал обсуждений
Сбежал от матери в лес: в Каменске женщина избивала сына-школьника и морила голодом
«Плавать можно без купальника»: пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото на отдыхе
Коммунальный "гейзер" превратил участок ростовской улицы в автомойку
«Слишком вульгарно»: поклонники осудили звезду Playboy Мария Лиман за откровенную позу
В Ростове-на-Дону пассажирский поезд насмерть сбил мужчину
Схему движения ростовской агломерации разработают в Санкт-Петербурге
В Аксае участковый вымогал у знакомой 300 тысяч рублей
Соцсети: в Ростове-на-Дону грузовик с отказавшими тормозами вылетел на тротуар
Жительница Ростова-на-Дону носила героин в кармане
«Смертельно! Не повторять»: Под Ростовом-на-Дону парень сделал опасный трюк на высоте 60 метров
В Ростове-на-Дону на Северном бродячие собаки напали на женщину
Любовь это: проехать на маршрутке в Ростове-на-Дону с цветами и подарком
В Ростове-на-Дону в переулке Батумский изменится схема движения
В Ростове-на-Дону по телефону горячей линии можно узнать о минимальном размере оплаты труда
Время возможностей для молодых аграриев
Грузовики пошли на взлет в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на Западном на сутки отключили холодную воду
Оригинальное предложение руки и сердца: ростовчанин подарил кольцо, пролетая над Доном