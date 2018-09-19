В городе Шахты неизвестный убил собаку ножом

СЕГОДНЯ 15:28 2018-09-19T15:28:44+03:00

Какое-то время окровавленный пес бродил по улицам, пока прохожие не дозвонились волонтерам. Фото: Группа Вконтакте "Святобор".

Какое-то время окровавленный пес бродил по улицам, пока прохожие не дозвонились волонтерам

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Вопиющий случай человеческой жестокости произошел в городе Шахты Ростовской области. Местные волонтеры опубликовали снимок собаки, которую не удалось спасти.

По словам зоозощитников, инцидент произошел накануне - во вторник, 18 сентября, в центре этого небольшого городка.

Интернет-пользователей предупредили сразу: «Слабонервным не смотреть».

- Предположительно, была пробита артерия после удара ножом, - сказано в посте про окровавленного пса.

Известно, что несчастное животное какое-то время бродило по улицам, пока прохожие не дозвонились волонтерам. Однако несмотря на усилия ветеринаров, спасти дворнягу не удалось.

Под сообщением об этом жутком происшествии уже десятки возмущенных комментариев. Одни жалеют собаку, а другие верят, что полиция сможет найти и наказать убийцу по всей строгости закона.