2018-09-19T15:30:38+03:00
Общество

Схему движения ростовской агломерации разработают в Санкт-Петербурге

Она должна быть готова к Новому году
Илья БОГОМОЛОВ
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Разработчикам предстоит серьезно потрудиться, чтобы успеть все выполнить в срок.Разработчикам предстоит серьезно потрудиться, чтобы успеть все выполнить в срок.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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За разработку транспортной системы ростовской агломерации возьмется питерская компания "Институт "Стройпроект". Об этом говорится в документации опубликованной на сайте госзакупок. Исследователям предстоит проанализировать общую организацию движения для Ростова-на-Дону, Аксая, Чалтыря, Батайска и других населенных пунктов и разработать новую концепцию развития до 2034 года. Предстоит учесть всевозможные вопросы безопасности, и эффективности, обозначить возможные проблемы. А еще разработчикам новой схемы нужно будет предложить механизмы ликвидации мест концентрации ДТП, включая строительство транспортных развязок, эстакад, подземных пешеходных переходов и прочего.

Министерство транспорта Ростовской области выделит на эту работу около 40 миллиона рублей из регионального бюджета. Проект должен быть готов к 17 декабря 2018 года.

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