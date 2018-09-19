В Ростове-на-Дону пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

СЕГОДНЯ 15:43 2018-09-19T15:46:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции на транспорте выясняют обстоятельства гибели мужчины, которого сбил пассажирский поезд. Это случилось на перегоне Зоологический Сад - Ростов-Товарная, по предварительным данным, мужчина выскочил на рельсы перед поездом, который двигался из Адлера в Мурманск. Машинист затормозил, но слишком было поздно.

- Личность погибшего в настоящее время устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в правоохранительных органах.

Напомним, весной в Аксайском районе (в черте хутора Большой Лог) поезд «Санкт-Петербург - Адлер» смертельно травмировал несовершеннолетнего. По словам машинистов, подросток шел в калии пути, когда поезд выехал из-за кривой, а они увидели человека, то применили незамедлительное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось. Школьник погиб до приезда скорой.