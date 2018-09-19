2018-09-19T15:46:44+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

По факту проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции на транспорте выясняют обстоятельства гибели мужчины, которого сбил пассажирский поезд. Это случилось на перегоне Зоологический Сад - Ростов-Товарная, по предварительным данным, мужчина выскочил на рельсы перед поездом, который двигался из Адлера в Мурманск. Машинист затормозил, но слишком было поздно.

- Личность погибшего в настоящее время устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в правоохранительных органах.

Напомним, весной в Аксайском районе (в черте хутора Большой Лог) поезд «Санкт-Петербург - Адлер» смертельно травмировал несовершеннолетнего. По словам машинистов, подросток шел в калии пути, когда поезд выехал из-за кривой, а они увидели человека, то применили незамедлительное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось. Школьник погиб до приезда скорой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Кто ее спонсор?»: фото невесты Баскова в роскошном самолете вызвало шквал обсуждений
Сбежал от матери в лес: в Каменске женщина избивала сына-школьника и морила голодом
«Плавать можно без купальника»: пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото на отдыхе
Коммунальный "гейзер" превратил участок ростовской улицы в автомойку
«Слишком вульгарно»: поклонники осудили звезду Playboy Мария Лиман за откровенную позу
Схему движения ростовской агломерации разработают в Санкт-Петербурге
В городе Шахты неизвестный убил собаку ножом
В Аксае участковый вымогал у знакомой 300 тысяч рублей
Соцсети: в Ростове-на-Дону грузовик с отказавшими тормозами вылетел на тротуар
Жительница Ростова-на-Дону носила героин в кармане
«Смертельно! Не повторять»: Под Ростовом-на-Дону парень сделал опасный трюк на высоте 60 метров
В Ростове-на-Дону на Северном бродячие собаки напали на женщину
Любовь это: проехать на маршрутке в Ростове-на-Дону с цветами и подарком
В Ростове-на-Дону в переулке Батумский изменится схема движения
В Ростове-на-Дону по телефону горячей линии можно узнать о минимальном размере оплаты труда
Время возможностей для молодых аграриев
Грузовики пошли на взлет в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на Западном на сутки отключили холодную воду
Оригинальное предложение руки и сердца: ростовчанин подарил кольцо, пролетая над Доном