Коммунальный "гейзер" превратил участок ростовской улицы в автомойку

СЕГОДНЯ 17:05 2018-09-19T17:11:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В социальной сети появилось видео с очередным коммунальным фонтаном в Ростове. Как сообщил очевидец, сегодня, 19 сентября, вода вырвалась из-под земли на пересечении улицы Текучева и Первого переулка. "Гейзер" бьет на высоту четвертого этажа и щедро поливает все машины.

- Образовалась пробка. Кто планировал помыть машину - вперед, - пишет автор видео.

rostov_roads Текучева/Первый переулок, образовался новый коммунальный фонтан.

Напомним, ранее городской водоканал сообщил, что его специалисты на сутки отключили холодную воду на Западном. Краны опустели в границах улиц: Интернациональная - Привокзальная - Петрашевского - Амбулаторная. Воду обещают дать только через сутки - в девять часов утра четверга, 20 сентября.