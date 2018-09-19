2018-09-19T17:11:41+03:00
Происшествия

Коммунальный "гейзер" превратил участок ростовской улицы в автомойку

Мощный поток воды бьет из-под асфальта
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Стоп-кадр из видео @rostov_roads, Instagram.Стоп-кадр из видео @rostov_roads, Instagram.
Изменить размер текста:

В социальной сети появилось видео с очередным коммунальным фонтаном в Ростове. Как сообщил очевидец, сегодня, 19 сентября, вода вырвалась из-под земли на пересечении улицы Текучева и Первого переулка. "Гейзер" бьет на высоту четвертого этажа и щедро поливает все машины.

- Образовалась пробка. Кто планировал помыть машину - вперед, - пишет автор видео.

rostov_roadsrostov_roads
Текучева/Первый переулок, образовался новый коммунальный фонтан.
123 отметок «Нравится»3 комментариевInstagram

Напомним, ранее городской водоканал сообщил, что его специалисты на сутки отключили холодную воду на Западном. Краны опустели в границах улиц: Интернациональная - Привокзальная - Петрашевского - Амбулаторная. Воду обещают дать только через сутки - в девять часов утра четверга, 20 сентября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Кто ее спонсор?»: фото невесты Баскова в роскошном самолете вызвало шквал обсуждений
Сбежал от матери в лес: в Каменске женщина избивала сына-школьника и морила голодом
«Плавать можно без купальника»: пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото на отдыхе
«Слишком вульгарно»: поклонники осудили звезду Playboy Мария Лиман за откровенную позу
В Ростове-на-Дону пассажирский поезд насмерть сбил мужчину
Схему движения ростовской агломерации разработают в Санкт-Петербурге
В городе Шахты неизвестный убил собаку ножом
В Аксае участковый вымогал у знакомой 300 тысяч рублей
Соцсети: в Ростове-на-Дону грузовик с отказавшими тормозами вылетел на тротуар
Жительница Ростова-на-Дону носила героин в кармане
«Смертельно! Не повторять»: Под Ростовом-на-Дону парень сделал опасный трюк на высоте 60 метров
В Ростове-на-Дону на Северном бродячие собаки напали на женщину
Любовь это: проехать на маршрутке в Ростове-на-Дону с цветами и подарком
В Ростове-на-Дону в переулке Батумский изменится схема движения
В Ростове-на-Дону по телефону горячей линии можно узнать о минимальном размере оплаты труда
Время возможностей для молодых аграриев
Грузовики пошли на взлет в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на Западном на сутки отключили холодную воду
Оригинальное предложение руки и сердца: ростовчанин подарил кольцо, пролетая над Доном