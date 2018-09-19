«Плавать можно без купальника»: пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото на отдыхе

СЕГОДНЯ 17:17 2018-09-19T17:17:50+03:00

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Чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова порадовала поклонников летним снимком.

- Просто давно не было фото в купальнике, - игриво подписала она снимок, на котором стоит в профиль и демонстрирует идеальную фигуру.

Всего за несколько часов пост спортсменки набрал десятки тысяч лайков и комплиментов.

- Красавица, спортсменка, вообще СУПЕР! - написал один из поклонников.

- Вот оно, подлинное совершенство, - вторит ему другой.

- Спасибо, за прекрасное фото, - написал третий.

pryanya93 Просто давно не было фото в купальнике

Многие оценили стиль Ефимовой на этой фотографии: «Просто не стесняйся!». А еще один отвесил такой комплимент: «Юля, плавать можно и без купальника».

Сама спортсменка редко отвечает поклонникам. Но зато не слишком частые снимки - в том числе в откровенном нижнем белье или глубоким декольте, производят настоящий фурор.