2018-09-19T17:17:50+03:00
Общество

«Плавать можно без купальника»: пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото на отдыхе

Чемпионка Европы получила множество комплиментов от поклонников
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Спортсменка редко балует поклонников своими снимками. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.Спортсменка редко балует поклонников своими снимками. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
Изменить размер текста:

Чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова порадовала поклонников летним снимком.

- Просто давно не было фото в купальнике, - игриво подписала она снимок, на котором стоит в профиль и демонстрирует идеальную фигуру.

Всего за несколько часов пост спортсменки набрал десятки тысяч лайков и комплиментов.

- Красавица, спортсменка, вообще СУПЕР! - написал один из поклонников.

- Вот оно, подлинное совершенство, - вторит ему другой.

- Спасибо, за прекрасное фото, - написал третий.

pryanya93pryanya93
Просто давно не было фото в купальнике
19649 отметок «Нравится»109 комментариевInstagram

Многие оценили стиль Ефимовой на этой фотографии: «Просто не стесняйся!». А еще один отвесил такой комплимент: «Юля, плавать можно и без купальника».

Сама спортсменка редко отвечает поклонникам. Но зато не слишком частые снимки - в том числе в откровенном нижнем белье или глубоким декольте, производят настоящий фурор.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Кто ее спонсор?»: фото невесты Баскова в роскошном самолете вызвало шквал обсуждений
Сбежал от матери в лес: в Каменске женщина избивала сына-школьника и морила голодом
Коммунальный "гейзер" превратил участок ростовской улицы в автомойку
«Слишком вульгарно»: поклонники осудили звезду Playboy Мария Лиман за откровенную позу
В Ростове-на-Дону пассажирский поезд насмерть сбил мужчину
Схему движения ростовской агломерации разработают в Санкт-Петербурге
В городе Шахты неизвестный убил собаку ножом
В Аксае участковый вымогал у знакомой 300 тысяч рублей
Соцсети: в Ростове-на-Дону грузовик с отказавшими тормозами вылетел на тротуар
Жительница Ростова-на-Дону носила героин в кармане
«Смертельно! Не повторять»: Под Ростовом-на-Дону парень сделал опасный трюк на высоте 60 метров
В Ростове-на-Дону на Северном бродячие собаки напали на женщину
Любовь это: проехать на маршрутке в Ростове-на-Дону с цветами и подарком
В Ростове-на-Дону в переулке Батумский изменится схема движения
В Ростове-на-Дону по телефону горячей линии можно узнать о минимальном размере оплаты труда
Время возможностей для молодых аграриев
Грузовики пошли на взлет в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на Западном на сутки отключили холодную воду
Оригинальное предложение руки и сердца: ростовчанин подарил кольцо, пролетая над Доном