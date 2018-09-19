«Плавать можно без купальника»: пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото на отдыхе
Чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова порадовала поклонников летним снимком.
- Просто давно не было фото в купальнике, - игриво подписала она снимок, на котором стоит в профиль и демонстрирует идеальную фигуру.
Всего за несколько часов пост спортсменки набрал десятки тысяч лайков и комплиментов.
- Красавица, спортсменка, вообще СУПЕР! - написал один из поклонников.
- Вот оно, подлинное совершенство, - вторит ему другой.
- Спасибо, за прекрасное фото, - написал третий.
Многие оценили стиль Ефимовой на этой фотографии: «Просто не стесняйся!». А еще один отвесил такой комплимент: «Юля, плавать можно и без купальника».
Сама спортсменка редко отвечает поклонникам. Но зато не слишком частые снимки - в том числе в откровенном нижнем белье или глубоким декольте, производят настоящий фурор.