2018-09-19T17:22:00+03:00
Общество

Сбежал от матери в лес: в Каменске женщина избивала сына-школьника и морила голодом

Суд приговорил ее к обязательным работам
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Каменске вынесли приговор местной жительнице, которая издевалась над собственным сыном. Суд признал ее виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

- Установлено, подсудимая в период времени с ноября 2017 по июль 2018 года неоднократно применяла к 9-летнему сыну недозволенные методы воспитания - лишала еды, избивала, - рассказали в прокуратуре донского региона.

Однажды мальчик настолько испугался, что сбежал и спрятался в лесу, где его нашли сотрудники полиции. Ребенка поместили в приют, а женщину лишили родительских прав. Приговором суда с учетом мнения государственного обвинителя ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

Сбежал от матери в лес: в Каменске женщина избивала сына-школьника и морила голодом

Сбежал от матери в лес: в Каменске женщина избивала сына-школьника и морила голодом

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