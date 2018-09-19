Сбежал от матери в лес: в Каменске женщина избивала сына-школьника и морила голодом

СЕГОДНЯ 17:20 2018-09-19T17:22:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Каменске вынесли приговор местной жительнице, которая издевалась над собственным сыном. Суд признал ее виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

- Установлено, подсудимая в период времени с ноября 2017 по июль 2018 года неоднократно применяла к 9-летнему сыну недозволенные методы воспитания - лишала еды, избивала, - рассказали в прокуратуре донского региона.

Однажды мальчик настолько испугался, что сбежал и спрятался в лесу, где его нашли сотрудники полиции. Ребенка поместили в приют, а женщину лишили родительских прав. Приговором суда с учетом мнения государственного обвинителя ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.