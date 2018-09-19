«Кто ее спонсор?»: фото невесты Баскова в роскошном самолете вызвало шквал обсуждений
Красавица Виктория Лопырева из Ростова-на-Дону неоднократно признавалась, что часто проводит время в самолетах. Причина проста - работа требует постоянных перелетов из города в город, из одной страны в другую. Вот и на этот раз невеста Николая Баскова опубликовала снимок, сделанный на борту.
Мягкий кожаный диван, живые цветы и сама блондинка, которая улыбается всем своей лучезарной улыбкой. Но ни она, ни длинные ноги или роскошная грудь на фото на странице в Инстаграм красавицы не стали предметами обсуждения. Поклонников заинтересовало воздушное судно.
- Вика, это VIP-места или целый частный самолет везет тебя одну? - написал один из них.
- Как много вы летаете! Не тяжело столько перелетов? - спросила у Виктории другая подписчица.
- Где же ты черпаешь силы со всеми своими тусовками, красавица?! - удивлется энергии «Мисс Россия» образца 2003 года третий комментатор.
Ну и, пожалуй, совсем неожиданное:
- «Кто ее спонсор?» - задал вопрос другой Интернет-пользователь не пояснив, что конкретно он имеет в виду.
Но в комментариях народ больше всего удивляет то, что красавица все чаще и чаще стала писать свои посты на английском языке. И призывают модель все-таки больше ориентироваться на своих соотечественников.