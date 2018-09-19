2018-09-19T17:35:10+03:00
Общество

«Кто ее спонсор?»: фото невесты Баскова в роскошном самолете вызвало шквал обсуждений

Десятки тысяч подписчиков принялись обсуждать увиденное
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Каждое фото Виктории набирает десятки тысяч лайков. Фото: Инстагарм Виктории Лопыревой.Каждое фото Виктории набирает десятки тысяч лайков. Фото: Инстагарм Виктории Лопыревой.
Изменить размер текста:

Красавица Виктория Лопырева из Ростова-на-Дону неоднократно признавалась, что часто проводит время в самолетах. Причина проста - работа требует постоянных перелетов из города в город, из одной страны в другую. Вот и на этот раз невеста Николая Баскова опубликовала снимок, сделанный на борту.

Мягкий кожаный диван, живые цветы и сама блондинка, которая улыбается всем своей лучезарной улыбкой. Но ни она, ни длинные ноги или роскошная грудь на фото на странице в Инстаграм красавицы не стали предметами обсуждения. Поклонников заинтересовало воздушное судно.

lopyrevavikalopyrevavika
I can do 360 degrees around the world, and I ll still choose you to return to V
45064 отметок «Нравится»209 комментариевInstagram

- Вика, это VIP-места или целый частный самолет везет тебя одну? - написал один из них.

- Как много вы летаете! Не тяжело столько перелетов? - спросила у Виктории другая подписчица.

- Где же ты черпаешь силы со всеми своими тусовками, красавица?! - удивлется энергии «Мисс Россия» образца 2003 года третий комментатор.

Ну и, пожалуй, совсем неожиданное:

- «Кто ее спонсор?» - задал вопрос другой Интернет-пользователь не пояснив, что конкретно он имеет в виду.

Но в комментариях народ больше всего удивляет то, что красавица все чаще и чаще стала писать свои посты на английском языке. И призывают модель все-таки больше ориентироваться на своих соотечественников.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбежал от матери в лес: в Каменске женщина избивала сына-школьника и морила голодом
«Плавать можно без купальника»: пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото на отдыхе
Коммунальный "гейзер" превратил участок ростовской улицы в автомойку
«Слишком вульгарно»: поклонники осудили звезду Playboy Мария Лиман за откровенную позу
В Ростове-на-Дону пассажирский поезд насмерть сбил мужчину
Схему движения ростовской агломерации разработают в Санкт-Петербурге
В городе Шахты неизвестный убил собаку ножом
В Аксае участковый вымогал у знакомой 300 тысяч рублей
Соцсети: в Ростове-на-Дону грузовик с отказавшими тормозами вылетел на тротуар
Жительница Ростова-на-Дону носила героин в кармане
«Смертельно! Не повторять»: Под Ростовом-на-Дону парень сделал опасный трюк на высоте 60 метров
В Ростове-на-Дону на Северном бродячие собаки напали на женщину
Любовь это: проехать на маршрутке в Ростове-на-Дону с цветами и подарком
В Ростове-на-Дону в переулке Батумский изменится схема движения
В Ростове-на-Дону по телефону горячей линии можно узнать о минимальном размере оплаты труда
Время возможностей для молодых аграриев
Грузовики пошли на взлет в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на Западном на сутки отключили холодную воду
Оригинальное предложение руки и сердца: ростовчанин подарил кольцо, пролетая над Доном