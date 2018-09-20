2018-09-20T09:44:01+03:00
Общество

В электростроительном заводе Новочеркасска ночью сгорел цех

К счастью, никто из работников не пострадал
Оксана АРТЕМОВА
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В ночь в 19 на 20 сентября в Новочеркасске вспыхнул пожар на электровозостроительном заводе. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, огонь занялся в районе 2 часов ночи в электрическом цехе по адресу улица Машиностроителей, 7.

С пожаром боролись 27 человек личного состава и восемь единиц техники, всего выгорело 70 квадратных метров помещения. Спасателями был объявлен ранг пожара № 2. Через час, в 02:50, огонь удалось локализовать, а еще через 25 минут ликвидировать полностью. По словам спасателей, во время ЧП никто не пострадал.

Напомним, крупный пожар в здании ангарного типа произошел совсем недавно в Ростове-на-Дону на улице Менжинского в микрорайоне Сельмаш. Очевидцы сообщали о сильном хлопке и задымлении. По словам ростовчан, в этом здании находились горюче-смазочные материалы. Возгорание было оперативно ликвидировано.

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