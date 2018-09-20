2018-09-20T10:31:45+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону не желающий платить пассажир обманул сотню таксистов

Водители уже били его, но народные наказания не помогают
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео, на котором пассажир-проказник обещает завязать с обманами водителей.Стоп-кадр из видео, на котором пассажир-проказник обещает завязать с обманами водителей.Фото: СОЦСЕТИ
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Таксисты Ростова публикую в социальных сетях фото, видео и даже паспорт некого 42-летнего мужчины в костюме, который уже много раз обманывал водителей и катался бесплатно. Основным "трюком" нежеланного пассажира является 5-тысячная купюра, которая является единственной в его кармане и больше расплатиться нечем.

- Количество эпизодов перевалило за сотню, - говорят таксисты, предупреждая товарищей, что у этого мужчины лучше не брать заказы.

На видео, которое полгода выкладывалось в сеть, мужчина клялся разозленным водителям, что перестанет обманывать людей и уедет из города. Но, похоже, слово свое не сдержал. Люди пишут, что его не раз били, угрожали ему, но пассажир продолжает проказничать.

- Случай с этим типом был у моего коллеги-таксиста. Вез он его по обычной схеме, и этот "кидала" пошел за разменной монетой и не вернулся, - рассказал пользователь соцсети Владимир. - Тут коллега вспомнил истории про него и понял, что денег не дождется, проезд был рублей двести. В общем, поехал расстроенный домой, и тут сзади пакет по седеньию посунулся. А там продуктов на тысячу рублей. Короче, "кидала" сам себя кинул.

- Пару недель назад ехал. Я его сразу узнал, грубо сказал, чтобы давал деньги, и он убежал, - добавил ростовчанин Филипп.

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