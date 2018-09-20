В Ростовской области на российско-украинской границе пограничники задержали контрабандистов

СЕГОДНЯ 10:46 2018-09-20T10:46:47+03:00

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В Ростовской области пограничники задержали контрабандистов. Инцидент произошел в районе российского города Донецк. Люди в форме заметили, как под покровом ночи в пяти метрах от российско-государственной границы несколько человек загружали коробки в «девятку». Выяснилось, что там находились сигареты. Их контрабандистам передавали с территории сопредельного государства. Предварительная оценочная стоимость груза - сто тысяч рублей. В итоге, были задержаны четыре россиянина, одному из которых всего 17 лет.

Как рассказали в Управлении ФСБ России по региону, в отношении злоумышленников возбуждены административные дела по статье «Нарушение режима Государственной границы РФ». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством - штраф и конфискация, в том числе и авто. Дело в отношении несовершеннолетнего передали в ПДН, за него будут платить родители или опекуны. Кроме того, им грозит еще один штраф — за неисполнение обязанностей по воспитанию.

По данным ведомства, с начала года на Дону были зафиксированы десять случаев участия несовершеннолетних в контрабанде.