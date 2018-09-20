2018-09-20T10:56:21+03:00
Общество

В Ростовской области за неделю ОРВИ заболел 9,2 тысячи человек

Эпидемиологи говорят, что цифры не превышают эпидемических порогов
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области за неделю ОРВИ заболел 9,2 тысячи человек.В Ростовской области за неделю ОРВИ заболел 9,2 тысячи человек.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Ростовской области подсчитали, сколько человек за неделю обратились к врачам с болью в горле, высокой температурой, насморком и кашлем. Как оказалось, в общей сложности диагноз ОРВИ был поставлен 9,2 тысячи дончанам, из них 2,6 тысячи пациентов - жители Ростова-на-Дону. По данным регионального Управления Роспоребнадзор, цифры ниже эпидемических порогов (их вычисляют на основе многолетних показателей для каждой конкретной недели года, - прим. автр.)

Кроме того, были определены пять вирусов парагриппа. Эпидемиологи говорят, что самое эффективное средство избежать осложненний от гриппа - сделать прививку. Особенно ее необходимо делать детям, начиная с шестимесячного возраста. Кроме того, важно провести вакцинацию людям страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска - медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

В Управлении говорят, что вакцинацию лучше всего проводить за две-три недели до начала роста заболеваемости. При этом перед вакцинацией обязателен осмотр врача, а после получасовое наблюдение.

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