Чиновники Ростова-на-Дону хотят отсудить у автомобилистов почти 19 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:02 2018-09-20T11:02:43+03:00

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Департамент имущественно-земельных отношений донской столицы требует от ростовского отделения Всероссийского общества автомобилистов почти 19 миллионов рублей. Дело проходит в Арбитражном суде Ростовской области. Любители машин якобы задолжали чиновникам за аренду участка в 4700 квадратных метров на бульваре Комарова. С 2004 по 2008 годы там была организована платная стоянка. Но, несмотря на то, что договор с администрацией города был расторгнут еще десять лет назад, автомобилисты освободили землю только в 2012 году.

Интересно, что ростовское отделение общества автомобилистов сейчас находится в стадии ликвидации. Так что неизвестно, кто будет оплачивать ДИЗО сложившийся долг.

Ранее городские чиновники подал иск к ООО «Темерник», владеющей частью одноименного вещевого рынка, о расторжении договора аренды участка, заключенного еще в 2000 году аж на 49 лет.