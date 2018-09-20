2018-09-20T11:24:26+03:00
Спорт

В состав сборной России вошли шесть ростовских гандболисток

Их уже вызвали на сборы
Ольга ГОПАЛО
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Сразу шесть ростовских гандболисток вошли в состав сборной России. Фото: администрация Ростова-на-ДонуСразу шесть ростовских гандболисток вошли в состав сборной России. Фото: администрация Ростова-на-Дону
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Сразу шесть ростовских гандболисток вошли в состав сборной России. Все они игроки команды «Ростов-Дон».

Как рассказали в администрации города, на сборы их вызвал тренерский штаб национальной сборной. Известно, что спортсменки присоединяться к команде уже в сентябре. Речь идет о правых полусредних игроках Анне Вяхиревой и Анне Сень, а также правых крайних - Юлии Манагаровой и Марины Судаковой. Также в команде российской сборной - левая крайняя Полина Кузнецова и линейная Ксения Макеева.

В мэрии добавили, что первый сбор национальной команды в рамках подготовки к чемпионату Европы начался в понедельник, 17 сентября, в Новогорске. Уже с 20 сентября он продолжится в Звенигороде и продлится восемь дней. Затем сборная отправится в Германию, где 29 и 30 сентября проведет товарищеские матчи с немецкой командой. А с 29 ноября по 16 декабря во Франции пройдет чемпионат Европы. На первом групповом этапе россиянкам предстоит встретиться со сборными Франции, Словении и Черногории.

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