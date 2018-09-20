В Ростове-на-Дону бизнесмен обманул налоговиков на 70 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:28 2018-09-20T11:28:21+03:00

Коммерсант заключил фиктивный договор с зарубежной организацией и подал документы на возмещение налога. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону десять лет лишения свободы грозит бизнесмену, который хотел обмануть государство. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, в поле зрения полицейских попал экс-директор ликвидированной компании, которая специализировалась на оптовой торговле металлами и металлическими рудами.

По предварительным данным, он заключил фиктивный договор с зарубежной организацией на поставку сырья ферросплава. Однако не выполнил условия договора, а отправил вместо дорогостоящего сырья металлические отходы. После этого российский предприниматель подал в налоговую инспекцию заявление на возмещение налога на добавленную стоимость в размере более 70 миллионов рублей, которые впоследствии и похитил.

- Правоохранители провели обыски в офисах организации и изъяли документы, подтверждающие незаконную деятельность руководителя, - добавили в ведомстве. - В отношении злоумышленника возбуждено уголовное по статье «Мошенничество».

Не исключено, что горе-бизнесмен ближайшие несколкьо лет может провести за решеткой.