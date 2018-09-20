2018-09-20T17:02:08+03:00
Общество

В Ростовской области число безработных снизилось на тысячу человек

А количество вакансий выросло до 42 тысяч мест
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
В Ростовской области число безработных снизилось на тысячу человек.В Ростовской области число безработных снизилось на тысячу человек.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Ростовской области подсчитали, что число безработных в регионе стало меньше. Этой теме было посвящено заседание, которое прошло в региональном правительстве.

В частности, стало известно, что количество безработных на Дону, по сравнению с тем же периодом прошлого года, снизилось на тысячу. Так, по последним данным, в области зарегистрировано 17 тысяч человек в качестве безработных. При том, что число свободных вакансий составляет 42 тысячи мест. Правда, спрос идет, в основном, на рабочие специальности, а не на белых воротничков.

По данным начальника областного управления государственной службы занятости населения Сергея Григоряна, Ростовская область входит в десятку регионов-лидеров, где идет сокращение роста безработицы. Так, восемь из десяти человек, обратившихся в центры занятости населения региона, получают реальную помощь и находят работу. Кроме того, при желании безработных могут даже обучить или переобучить, в том числе и дистанционно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Призыв-2018: Из Ростовской области 3800 человек призовут в армию осенью
В Ростовской области из-за засухи погибли 9,9 тысячи гектаров зерновых
Прививка от бешенства для животных в Ростове-на-Дону 2018: месяц будут прививать бесплатно
В Ростове-на-Дону женщина взяла на прокат иномарку и пыталась ее продать
«Вязанные труселя это круто»: фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой ошеломило поклонников
Две дамы из Ростовской области незаконно прописали у себя одиннадцать человек
Разделяй и обслуживай: Ростовский водоканал открыл новый офис для работы с юридическими лицами
В Ростовской области ищут 71-летнего пенсионера
В Ростове-на-Дону бизнесмен обманул налоговиков на 70 миллионов рублей
В состав сборной России вошли шесть ростовских гандболисток
Чиновники Ростова-на-Дону хотят отсудить у автомобилистов почти 19 млн рублей
В Ростовской области за неделю ОРВИ заболел 9,2 тысячи человек
В Ростовской области на российско-украинской границе пограничники задержали контрабандистов
В Ростове-на-Дону не желающий платить пассажир обманул сотню таксистов
В Ростове-на-Дону священника будут судить за пьянство
В электростроительном заводе Новочеркасска ночью сгорел цех