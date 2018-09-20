В Ростовской области число безработных снизилось на тысячу человек

СЕГОДНЯ 11:38 2018-09-20T17:02:08+03:00

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В Ростовской области подсчитали, что число безработных в регионе стало меньше. Этой теме было посвящено заседание, которое прошло в региональном правительстве.

В частности, стало известно, что количество безработных на Дону, по сравнению с тем же периодом прошлого года, снизилось на тысячу. Так, по последним данным, в области зарегистрировано 17 тысяч человек в качестве безработных. При том, что число свободных вакансий составляет 42 тысячи мест. Правда, спрос идет, в основном, на рабочие специальности, а не на белых воротничков.

По данным начальника областного управления государственной службы занятости населения Сергея Григоряна, Ростовская область входит в десятку регионов-лидеров, где идет сокращение роста безработицы. Так, восемь из десяти человек, обратившихся в центры занятости населения региона, получают реальную помощь и находят работу. Кроме того, при желании безработных могут даже обучить или переобучить, в том числе и дистанционно.