2018-09-20T11:56:26+03:00
Общество

В Ростовской области ищут 71-летнего пенсионера

Мужчина пропал больше недели назад
Ольга ГОПАЛО
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Мужчина пропал больше недели назад. Фото: "Лиза Алерт Юг".Мужчина пропал больше недели назад. Фото: "Лиза Алерт Юг".
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В Ростовской области в розыск объявлен Виктор Таранцов. Известно, что 71-летний мужчина пропал больше недели назад. Последний раз его видели в понедельник, 10 сентября, в тот день он вышел из своего дома, расположенного на улице Витебская. Однако до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно ни родным, ни знакомым.

- В тот день Таранцов был одет в тельняшку с длинным рукавом, черную рубашку в клетку и коричневые брюки, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». - Рост мужчины 170 сантиметров, он худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные с проседью.

Известно, что пожилой пенсионер дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

В настоящее время листовки с его изображением расклеивают по всему городу, в том числе на вокзалах, в торговых центрах и местах массового скопления людей. Если вы что-то знаете о его местонахождении, не проходите мимо и звоните по телефонам, указанным ниже.

АЛЛО!

Номер телефона 8-800-700-54-52 или 02

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