Разделяй и обслуживай: Ростовский водоканал открыл новый офис для работы с юридическими лицами

СЕГОДНЯ 12:12 2018-09-20T12:12:41+03:00

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Ростовский водоканал открыл новый центр обслуживания специально для организаций и предпринимателей. С августа он функционирует в главном офисе предприятия на улице Горького, 293 (вход со стороны Театрального проспекта). Так что теперь два потока потребителей воды - физические и юридические лица - разведены по двум помещениям. Рядовые граждане обслуживаются так же - в пунктах службы «Одно окно». Центральный, напомним, находится в том же здании, только вход со стороны улицы Горького.

- В новом центре наши абоненты могут получить любую консультацию, как по вопросам заключения договоров водоснабжения и водоотведения, так и по вопросам взаиморасчетов, - пояснил заместитель генерального директора по сбытовой деятельности АО «Ростовводоканал» Владимир Петухов. - Таким образом, мы продолжаем нашу программу по созданию современных, технологичных и комфортных пунктов обслуживания. У абонентов не должно возникать никаких вопросов по взаимодействию с нами - обслуживание происходит быстро и понятно.

В созданном центре имеется все необходимое для качественного обслуживания абонентов: электронная очередь, зона ожидания, а главное - работает принцип «одного окна» (клиент общается только с одним сотрудником, который может проконсультировать его по любым вопросам). Здесь работают десять окон и касса.

Новый центр обслуживания открыт с понедельника по пятницу, с 8 до 17 часов, без перерывов. Добавим, что его основными клиентами являются управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ДНТ, производственные и прочие предприятия, а также индивидуальные предприниматели.

КОММЕНТАРИЙ

Наталья Стрельникова, первый заместитель директора Группы компаний «Квадро» (Ворошиловский район Ростова):

- Мы работаем с Водоканалом уже десять лет, у нас много домов на обслуживании. И мы рады, что появился такой офис для обслуживания юридических лиц, - изменения очень значительные. Здесь оперативно отвечают на все наши просьбы и замечания. Нам стало гораздо удобнее решать вопросы по водоснабжению.

Начальник службы эксплуатации Ростовской ТЭЦ-2 ООО «Лукойл-Ростовэнерго» Сергей Тарановский:

- Наша организация является одним из крупнейших потребителей воды в городе. Спасибо Водоканалу, что открыл этот центр, который позволяет оперативно решать наши вопросы. Их много. Это и оплата, и объемы потребления. И вот как раз сегодня мне выдали здесь новые технические условия подключения Ростовской ТЭЦ-2 к новому коллектору. От себя лично добавлю, что в службе «Одно окно» для физических лиц стало намного меньше очередей.

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