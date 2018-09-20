2018-09-20T16:55:20+03:00
Общество

Две дамы из Ростовской области незаконно прописали у себя одиннадцать человек

В дело вмешалась прокуратура
Ольга ГОПАЛО
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Две дамы из Ростовской области незаконно прописали у себя одиннадцать человек.Две дамы из Ростовской области незаконно прописали у себя одиннадцать человек.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Ростовской области две предприимчивые жительницы незаконно прописали у себя одиннадцать человек. Инцидент произошел в Орловском районе Дона. Заподозрив неладное, в дело вмешалась прокуратура.

Как рассказали надзорном ведомстве, все лжежильцы проживали на территории Северо-Кавказского федерального округа. А сами дамы даже не думали предоставлять им комнаты для проживания, просто прописали их у себя. Те же, в свою очередь, предоставили в органы регистрационного учета заведомо несоответствующие действительности сведения. В итоге, дело было передано в суд. После чего судья отменил фиктивную регистрацию.

В ведомстве добавили, что решение суда еще не вступило в законную силу и все фигуранты могут его еще обжаловать.

Напомним, в Ростове-на-Дону экс-директор фирмы попался на том, что хотел обмануть государство на 70 миллионов рублей. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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