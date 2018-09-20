«Вязанные труселя это круто»: фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой ошеломило поклонников

СЕГОДНЯ 13:25 2018-09-20T13:28:17+03:00

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«Мисс Россия» Татьяна Котова предстала перед поклонниками настолько в необычном образе, что буквально за несколько часов получила десятки тысяч лайков. Певица опубликовала фото, где она... в вязанных трусиках.

- Осенью, когда так хочется закутаться в плед, заварить ароматный чай, сесть возле окна, смотреть на мир и страдать, я все время держу в голове фразу Ганди: «Если ты хочешь перемену в будущем – стань этой переменой в настоящем», - так подписала фото красавица. - Она создает в жизни очень правильный ритм. Перемены – это просто наш выбор. Оставить все, как есть или каждый день становиться счастливее.

kottova Осенью, когда так хочется закутаться в плед

Экс-«ВИА Гра» пожелала поклонникам, чтобы осень прошла «в любви, в музыки и в дороге».

- В ваших словах много грусти. Это зрелость, - поддержал тему один из подписчиков.

Но все же большинство обратили внимание не на слова, а на то, в чем одета красавица: «Вязаные труселя это круто», «Оригинально, что тут еще скажешь», «Новая мода?», «Ничего себе, Ляля», «Какая фигура! А личико! Красота неземная слепит!».

- Эта женщина как первый весенней цветок начинает светить своей красотой, - написал один из поклонников.

- Таня,ты абсолютная чемпионка мира по красоте, - высказал свою точку зрения другой.

Пост красавицы уже набрал почти 24 тысячи лайков.

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«Мисс Россия» Татьяна Котова: «Самое сложное в моей жизни - это выбрать фотографию для Инстаграма».

Есть ли жизнь после конкурсов красоты? Как стать обладательницей идеальной фигуры? И как делаются откровенные фото в стиле «ню»? Об этом и многом другом в студии радио «Комсомольская правда» - Ростов» на 89, 8 FM мы поговорили с Татьяной Котовой - обладательницей титула «Мисс Россия» и экс-солисткой группы «ВИА Гра», которая сейчас строит свою сольную карьеру. (подробности)