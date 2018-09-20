2018-09-20T14:54:32+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону женщина взяла на прокат иномарку и пыталась ее продать

В отношении предприимчивой дамочки возбудили уголовное дело
Ольга ГОПАЛО
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Даму задержали в момент сделки с покупателем.Даму задержали в момент сделки с покупателем.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В полицию Ростова-на-Дону обратился сотрудник одной из лизинговых компаний. Мужчина рассказал, что к ним обратилась дама, которая взяла на прокат иномарку, стоимостью 800 тысяч рублей. Однако в назначенное время клиентка так и не появилась.

В полиции приняли заявление и приступили к розыску подозреваемой. Как рассказали в главном Управлении МВД России по Ростовской области, похищенный автомобиль злоумышленница пыталась продать. В момент сделки 46-летнюю даму задержали с поличным. В отношении нее уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Не исключено, что если дело дойдет до суда, а злоумышленницу признают виновной, ближайшие несколько лет она может провести за решеткой.

В донском главке добавили, что предмет сделки - автомобиль, уже вернули компании.

Напомним, в Ростове-на-Дону экс-директор фирмы решил незаконно получить у налоговой 70 миллионов рублей. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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