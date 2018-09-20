Прививка от бешенства для животных в Ростове-на-Дону 2018: месяц будут прививать бесплатно
Прививка от бешенства для животных в Ростове-на-Дону 2018: месяц будут прививать бесплатно. Об этом сообщили в региональном Управлении ветеринарии. Там пояснили, что вакцинировать можно не только собак и кошек, но и животных, старше двух месяцев.
- Бесплатная вакцинация будет проводиться с 12:00 до 16:00 весь сентябрь и по 19 октября 2018 года, - добавили в Управлении. - В ветеринарную службу могут обратиться не только владельцы домашних питомцев, но и представители предприятий города, на территориях которых содержатся собаки и кошки. В этом случае ветеринары выедут на место и бесплатно провакцинируют всех животных.
Специалисты отмечают, бешенство очень опасно. Попадая в организм, вирус бешенства приводит к смерти в ста процентах случаев. Единственным способом предупредить заболевание является своевременная вакцинация.
КОНКРЕТНО
Пункты нахождения мобильных бригад ветеринарных врачей будут открыты:
В Советском и Железнодорожном районах:
17 сентября 2018 года — пос. Каратаева, пос. Кумженский;
18 сентября 2018 года — пос. Левенцовский;
19 сентября 2018 года — ул. Портовая — пр. Стачки;
20 сентября 2018 года — ул .Мичуринская-ул. Мадояна – ул. Профсоюзная;
21 сентября 2018 года — ул. Еременко – ул. Доватора – ул. Лесная;
В Ленинском районе:
24 сентября 2018 года — ул. Нансена, ул. Зявкина, ул. Павленко, ул. Мечникова, ул. Курганная, ул. Пирамидная, ул. Передовая;
25 сентября 2018 года — ул. Парк 8 марта, ул. 12 Февраля , ул. Красногвардейская;
26 сентября 2018 года — ул. Катаева, ул. Черепахина, ул. Народного Ополчения;
27 сентября 2018 года — ул. Саратовская, ул. Липецкая, ул. Тамбовская, ул. Воронежская.
В Первомайском и Пролетарском районах:
28 сентября 2018 года — ул. Абаканская, ул. Двинская,ул. Волжская,ул. Мурманская, ул. Калужская, ул. 20-лет Октября, ул. Алеутская, ул. Щербакова, ул. Курчатого;
1 октября 2018 года — ул. Российская,ул. Менжинского,ул. Веры Пановой, ул. Просвещения, ул. Селиванова, ул. Промышленная, ул. Шолохова, ул. Коммунаров, ул. Горсоветская;
2 октября 2018 года — ул. Туполева, ул. Днепропетровская, ул. Панфиловцева, ул. Печерская, ул. 26 Июня, ул. Камская, ул. Дундича,ул. 2-я Грамши, ул. Можайская;
3 октября 2018 года — ул. Зои Космодемьянской,ул. Зеленая, Адлерский пер. ул. Щаденко, ул. Вятская, ул. Орская, ул. Грисенко, ул. Лихачева, ул. Иннициативная;
4 октября 2018 года — ул. Пролетарская, ул. Сарьяна, ул. Комсомольская, ул Ереванская, ул. Буйнакская, ул. Закруткина, ул. Ченцова, ул. Каяни, ул. Мясникова, ул. Пахотная;
5 октября 2018 года — ул. Новостроевская, ул. Гарибальди, пер Молочный, ул. Герцена, пр. 40-лет Победы, ул. Шатурская, ул. Солидарности, ул. Детская, ул. Книжная;
В Октябрьском и Ворошиловском районах:
8 октября 2018 года — ул. Ландшафтная, ул. Оганова, ул. 560 Армия, ул. Иловайска, ул. Тракторная;
9 октября 2018 года — ул. Тонельная, ул. Шеболдаева, ул. Павлодарская, ул. Профинтерна;
10 октября 2018 года — ул. Евдокимова, ул. Мартовитского, ул. Бориславский, ул. Нариманова, ул. Оренбурский, ул. Башкирская, ул. Ставропольский,ул. Тибетская, ул. Лунина, ул. Омский, ул. Нагибина;
11 октября 2018 года — Верхнетемерницкий район, пер. Престижный, пер. Берестяной;
12 октября 2018 года — ул. Цезаря Кунникова, ул. Ларина, ул. Погодина, ул. Немировича-Данченко, пер. Ашхабадский;
15 октября 2018 года — район Мясникован, ул. Армянская, ул. Атарбекова, ул. Карракумская, ул. Ленинаванская, ЖК «Суворовский».
В Кировском районе:
16 октября 2018 года — пересечение ул. Нансена — ул. Нагибина -ул. Текучева; ул. Нансена -пер. Театральный -ул. Текучева;
17 октября 2018 года — пересечение ул. Текучева- пер. Ворошиловский -ул. Красноармейская; ул. Текучева — пер. Театральный — ул. Красноармейская;
18 октября 2018 года — пересечение ул. Красноармейская — пер. Газетный — ул. Станиславского; ул. Красноармейская -пер. Театральный — ул. Станиславского;
19 октября 2018 года — пересечение ул. Станиславского – пер. Газетный — ул. Береговая; ул. Станиславского -пер. Грибоедовский — ул. Нижнебульварная; левый берег р. Дон, от Ворошиловского моста до железной дороги.
*По официальным данным Управления ветеринарии РО.
АЛЛО!
Дополнительную информацию о вакцинации против бешенства на территории города Ростова-на-Дону можно узнать по телефонам государственных ветеринарных лечебниц:
пр. Кировский 106, т. 264-68-19;
ул. Катаева, 232, т. 267-66-50;
ул. 2-я Краснодарская, 39, т. 222-33-68;
ул. Брестская, 2/81, т. 206-14-50;
ул. Серафимовича, 60, т. 210-80-90;
ул. Венеры, 21, т. 270-03-93.