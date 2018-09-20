СЕГОДНЯ 16:26 2018-09-20T16:52:47+03:00

Выясняем, где можно сделать прививку от бешенства в Ростове-на-Дону 2018. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где можно сделать прививку от бешенства в Ростове-на-Дону 2018

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Прививка от бешенства для животных в Ростове-на-Дону 2018: месяц будут прививать бесплатно. Об этом сообщили в региональном Управлении ветеринарии. Там пояснили, что вакцинировать можно не только собак и кошек, но и животных, старше двух месяцев.

- Бесплатная вакцинация будет проводиться с 12:00 до 16:00 весь сентябрь и по 19 октября 2018 года, - добавили в Управлении. - В ветеринарную службу могут обратиться не только владельцы домашних питомцев, но и представители предприятий города, на территориях которых содержатся собаки и кошки. В этом случае ветеринары выедут на место и бесплатно провакцинируют всех животных.

Специалисты отмечают, бешенство очень опасно. Попадая в организм, вирус бешенства приводит к смерти в ста процентах случаев. Единственным способом предупредить заболевание является своевременная вакцинация.

КОНКРЕТНО

Пункты нахождения мобильных бригад ветеринарных врачей будут открыты:

В Советском и Железнодорожном районах:

17 сентября 2018 года — пос. Каратаева, пос. Кумженский;

18 сентября 2018 года — пос. Левенцовский;

19 сентября 2018 года — ул. Портовая — пр. Стачки;

20 сентября 2018 года — ул .Мичуринская-ул. Мадояна – ул. Профсоюзная;

21 сентября 2018 года — ул. Еременко – ул. Доватора – ул. Лесная;

В Ленинском районе:

24 сентября 2018 года — ул. Нансена, ул. Зявкина, ул. Павленко, ул. Мечникова, ул. Курганная, ул. Пирамидная, ул. Передовая;

25 сентября 2018 года — ул. Парк 8 марта, ул. 12 Февраля , ул. Красногвардейская;

26 сентября 2018 года — ул. Катаева, ул. Черепахина, ул. Народного Ополчения;

27 сентября 2018 года — ул. Саратовская, ул. Липецкая, ул. Тамбовская, ул. Воронежская.

В Первомайском и Пролетарском районах:

28 сентября 2018 года — ул. Абаканская, ул. Двинская,ул. Волжская,ул. Мурманская, ул. Калужская, ул. 20-лет Октября, ул. Алеутская, ул. Щербакова, ул. Курчатого;

1 октября 2018 года — ул. Российская,ул. Менжинского,ул. Веры Пановой, ул. Просвещения, ул. Селиванова, ул. Промышленная, ул. Шолохова, ул. Коммунаров, ул. Горсоветская;

2 октября 2018 года — ул. Туполева, ул. Днепропетровская, ул. Панфиловцева, ул. Печерская, ул. 26 Июня, ул. Камская, ул. Дундича,ул. 2-я Грамши, ул. Можайская;

3 октября 2018 года — ул. Зои Космодемьянской,ул. Зеленая, Адлерский пер. ул. Щаденко, ул. Вятская, ул. Орская, ул. Грисенко, ул. Лихачева, ул. Иннициативная;

4 октября 2018 года — ул. Пролетарская, ул. Сарьяна, ул. Комсомольская, ул Ереванская, ул. Буйнакская, ул. Закруткина, ул. Ченцова, ул. Каяни, ул. Мясникова, ул. Пахотная;

5 октября 2018 года — ул. Новостроевская, ул. Гарибальди, пер Молочный, ул. Герцена, пр. 40-лет Победы, ул. Шатурская, ул. Солидарности, ул. Детская, ул. Книжная;

В Октябрьском и Ворошиловском районах:

8 октября 2018 года — ул. Ландшафтная, ул. Оганова, ул. 560 Армия, ул. Иловайска, ул. Тракторная;

9 октября 2018 года — ул. Тонельная, ул. Шеболдаева, ул. Павлодарская, ул. Профинтерна;

10 октября 2018 года — ул. Евдокимова, ул. Мартовитского, ул. Бориславский, ул. Нариманова, ул. Оренбурский, ул. Башкирская, ул. Ставропольский,ул. Тибетская, ул. Лунина, ул. Омский, ул. Нагибина;

11 октября 2018 года — Верхнетемерницкий район, пер. Престижный, пер. Берестяной;

12 октября 2018 года — ул. Цезаря Кунникова, ул. Ларина, ул. Погодина, ул. Немировича-Данченко, пер. Ашхабадский;

15 октября 2018 года — район Мясникован, ул. Армянская, ул. Атарбекова, ул. Карракумская, ул. Ленинаванская, ЖК «Суворовский».

В Кировском районе:

16 октября 2018 года — пересечение ул. Нансена — ул. Нагибина -ул. Текучева; ул. Нансена -пер. Театральный -ул. Текучева;

17 октября 2018 года — пересечение ул. Текучева- пер. Ворошиловский -ул. Красноармейская; ул. Текучева — пер. Театральный — ул. Красноармейская;

18 октября 2018 года — пересечение ул. Красноармейская — пер. Газетный — ул. Станиславского; ул. Красноармейская -пер. Театральный — ул. Станиславского;

19 октября 2018 года — пересечение ул. Станиславского – пер. Газетный — ул. Береговая; ул. Станиславского -пер. Грибоедовский — ул. Нижнебульварная; левый берег р. Дон, от Ворошиловского моста до железной дороги.

*По официальным данным Управления ветеринарии РО.

АЛЛО!

Дополнительную информацию о вакцинации против бешенства на территории города Ростова-на-Дону можно узнать по телефонам государственных ветеринарных лечебниц:

пр. Кировский 106, т. 264-68-19;

ул. Катаева, 232, т. 267-66-50;

ул. 2-я Краснодарская, 39, т. 222-33-68;

ул. Брестская, 2/81, т. 206-14-50;

ул. Серафимовича, 60, т. 210-80-90;

ул. Венеры, 21, т. 270-03-93.