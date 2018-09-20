2018-09-20T17:00:42+03:00
Общество

В Ростовской области из-за засухи погибли 9,9 тысячи гектаров зерновых

Такие данные озвучили в Ростовстате
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области из-за засухи погибли 9,9 тысячи гектаров зерновых. Фото: Правительство РО.В Ростовской области из-за засухи погибли 9,9 тысячи гектаров зерновых. Фото: Правительство РО.
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Ростовские статистики озвучили данные по числу убранного зерна в Ростовской области. Так, по последним данным, в хозяйствах всех категорий зерновые культуры скошены с 93,8 процента посевных площадей под урожай текущего года, в том числе пшеницы – 96,3 процента посевов.

- Сильная жара и недостаток влаги оказали влияние на высокие показатели гибели зерновых – летняя гибель составила 9,9 тысячи гектаров, - добавили в Ростовстате. - Зерна в первоначально-оприходованном весе намолочено 9,8 миллиона тонн. Урожайность зерновых в хозяйствах всех категорий составила 31,6 центнера с гектара. А основной продовольственной культуры – пшеницы, намолочено 8,9 миллиона тонн, урожайность пшеницы в целом по области к 1 сентября 2018 года составила 35,5 центнера с гектара.

К началу сентября аграрии уже приступили к подготовке почвы под посев озимых культур. Полным ходом идет уборка поздних зерновых культур, сбор картофеля и овощей. Начата уборка кукурузы и подсолнечника.

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