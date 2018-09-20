2018-09-20T17:14:19+03:00
Общество

Призыв-2018: Из Ростовской области 3800 человек призовут в армию осенью

Это меньше, чем весной
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области на военную службу осенью будут призваны 3,8 тысячи человек. Фото: Правительство РО.В Ростовской области на военную службу осенью будут призваны 3,8 тысячи человек. Фото: Правительство РО.
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В Ростовской области на военную службу осенью будут призваны 3,8 тысячи человек. Это обязательная норма призыва граждан на военную службу для нашего региона. Об этом сообщили в правительстве региона.

Известно, что на Дону уже начались инструкторско-методические сборы по организации и проведению призыва граждан на военную службу. Сообщается, что в этот раз призывников меньше. В частности, весной этого года на военную службу были призваны 4 600 человек, причем 788 из них прошли обучение по военно-учетным специальностям. А воинские соединения и части, комплектуемые казаками, пополнили 320 юношей.

Напомним, по итогам прошлого года наша область заняла первое место за лучшую организацию воинского учета среди субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Лучших результатов добились Волгодонск, Азов, Шахты, Октябрьский и Азовский районы.

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