«Выгодная осень» с Уральскими авиалиниями

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-20T20:10:48+03:00

Более 200 вариантов для путешествий по привлекательным ценам

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Хотите устроить отпуск осенью, сбежать из привычной обстановки? Планируете зимние каникулы или еще совсем не отдыхали в этом году? Авиакомпания «Уральские авиалинии» подобрала для вас свои самые привлекательные направления и цены в одном предложении – «Выгодная осень».

Приобретайте авиабилеты по более чем 200 направлениям в рамках акции «Выгодная осень» с 21 по 30 сентября 2018 года. Полный список направлений и даты возможного перелета смотрите на сайте авиакомпании uralairlines.com. Количество билетов ограничено.

Выбирайте свое направление и покупайте авиабилеты на официальном сайте авиакомпании uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262, в любой авиакассе или агентствах.

А участники программы «Крылья» могут сэкономить еще, оплатив часть стоимости бонусами. Если вы еще не присоединились к программе «Крылья» - регистрируйтесь на сайте и получайте до 500 рублей приветственных бонусов как дополнительную скидку. 1 бонус = 1 рублю.

Справка:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Loyalty АwardsRussia», «Время инноваций» и др.

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 46 авиалайнеров (24 А320, 15 А321 и 7 А319).

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