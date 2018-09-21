2018-09-21T09:15:37+03:00
Происшествия

В Ростовской области мужчина убил на рыбалке своего знакомого табуретом

Ближайшие 8,5 лет он проведет в колонии строго режима
Ольга ГОПАЛО
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Инцидент произошел на рыбалке. Фото: БОГОМОЛОВ ИльяИнцидент произошел на рыбалке. Фото: БОГОМОЛОВ Илья
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В городе Таганроге Ростовской области суд рассмотрел дело в отношении мужчины, которого подозревали в убийстве.

Как рассказали в прокуратуре региона, инцидент случился в начале этого лета. 46-летний мужчина был на рыбалке вместе со своим знакомым. В тот день они находились на лодочной станции, но что-то не поделили. В итоге, один из них схватил табурет и вместо аргументов обрушил его на собеседника. После нескольких ударов, потерпевший скончался на месте.

В ведомстве добавили, что после этого убийца завернул тело в покрывало, выволок на берег Таганрогского залива и погрузил в лодку. Отплыв на плавсредстве подальше, он утопил своего оппонента.

В итоге, суд признал мужчину виновным и приговорил его к 8,5 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строго режима.

В прокуратуре добавили, что решение суда еще не вступило в законную силу. Подсудимыйи его адвокаты могут его еще обжаловать.

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