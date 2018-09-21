В центре Ростова-на-Дону отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 09:24 2018-09-21T09:24:26+03:00

А в Западном жилом массиве и районе Шолохова она будет подаваться с пониженным давлением

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В Ростове-на-Дону сообщают об отключениях холодной воды. Такое сообщение появилось на сайте Администрации города. В частности, в нем говорится, что краны опустеют в домах, расположенных в центре города.

Кроме того, с пониженным давлением она будет подаваться в дома Западного жилого массива и Пролетарского района. Известно, что воду отключат во вторник, 25 сентября, около 21:00 вечера. А вот включат только на следующий день - в среду, 26 сентября, в 08:00 утра.

Сообщается, что все это время будут идти ремонтно-восстановительные работы на очистных сооружениях центрального водовода. Жителей просят заранее подготовиться к этому событию.

КОНКРЕТНО

Где отключат воду в Ростове-на-Дону

- от ул. Ченцова,1 до ул. 30 линия, от пр. Шолохова до ул. Советской;

- от южной стороны ул. Нансена до ул. Береговой;

- от пр. Театрального до пр. Ворошиловского;

- от пр. Ворошиловского до пр. Сиверса и ул. Локомотивной;

- Левый берег ул. Левобережная - ул. Луговая.

А где подача воды будтет осуществляться с пониженным давлением ( в границах):

- от ул. Майкопского по ул. Лесопарковая до ул. Мадояна.

- по ул. Мадояна до ул.5-я Кольцевая;

- по ул. 5-й Кольцевой до ул.3-я Баррикадная;

- по ул.3-я Баррикадная до ул. Фестивальная;

- по ул. Фестивальная до ул. Красная;

- по ул. Красная до ул. Шмидта;

- по ул. Шмидта до ул. Крупская;

- по ул. Крупской до ул. Мопра;

- по ул. Мопра до ул. Балакирева;

- по ул. Балакирева до ул. Профсоюзная;

- по ул. Профсоюзной до пр. Ставского;

- по пр. Ставского до ул. С. Чебанова и ул. Вагулевского до пл. «Восстания»;

- от пл. «Восстания» по ул. Собино до пер. Рыбный;

- по пер. Рыбный до ул. Минераловодская;

- по ул. Минераловодской до ул. Республиканская;

- по ул. Республиканская до пер. Сумский;

- по пер. Сумский до ул. Майкопская;

- от ВНС «Круглая» по ул. Верещагина до ул. Профсоюзная;

- по ул. Профсоюзная до пер. Ярославского;

- по пер. Ярославскому до ул. Трудящихся;

- по ул. Трудящихся до ул. Нагорная;

- по ул. Нагорная до пер. Защитный;

- по пер. Защитный до ул. Русская;

- по ул. Русская до ул. Спартаковской;

- от ул. Спартаковской по пер. Сакко и Ванцетти до ул. Рабочая площадь;

- от ул. Рабочая площадь по пер. Балакирева до ул.3-я Кольцевая;

- по ул.3-я Кольцевая до ВНС «Круглая».