Жителей Ростовской области на один день призывают отказаться от поездок на машинах

СЕГОДНЯ 09:31 2018-09-21T09:31:40+03:00

Ростовчан призывают отказаться от поездок на автомобилях на один день. Фото: ГОПАЛО Ольга.

В субботу, 22 сентября, будет отмечается Всемирный день без автомобиля

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Жителей Ростовской области призывают отказаться от поездок на автомобилях на один день. Благо сделать это будет не сложно - речь идет о ближайшей субботе, 22 сентября. В этот день отмечается Всемирный день без автомобиля. Это символическая акция, которая проводится по всему миру.

Как рассказали в региональном минприроде, цель акции – обратить внимание на проблемы загрязнения атмосферного воздуха транспортными средствами, понизить уровень концентрации выхлопных газов в воздухе и уменьшить шумовую нагрузку.

Поэтому жителей Дона призывают в этот день ходить пешком или пересесть на велосипеды.

Напомним, что по данным мониторинга состояния атмосферного воздуха в Ростовской области, в общем объеме поступления загрязняющих веществ в атмосферу продолжают доминировать выбросы транспорта - порядка 71 процентов. Поэтому даже один день, проведенный не за рулем автомобиля, позволит всем дышать легче.