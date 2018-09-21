Концерт Монеточки в Ростове-на-Дону: фанаты бились за фото со звездой

СЕГОДНЯ 10:15 2018-09-21T10:20:17+03:00

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Вечером 20 сентября в Ростове-на-Дону выступила популярная певица, кумир молодежи Лиза Монеточка. Концерт вызвал большой ажиотаж, площадка была заполнена до отказа. Сама артистка не выложила в социальные сети фотографии из южной столицы, зато фанаты старались запечатлеть ее в любом ракурсе. Судя по снимкам в Instagram, Лиза вышла к своим поклонникам и фотографировалась рядом с ними.

- Монеточка стояла рядом со мной! Не знаю, повод ли это для гордости, но, понимаете, в толпе бешеных фанатов битва идет не жизнь, а на смерть. Каждый хочет сфотографироваться с Лизой, но именно мне удалось запечатлеть этот памятный момент, - написала одна из поклонниц певицы.

chipalipa_ МОНЕТОЧКА СТОЯЛА РЯДОМ СО МНОЙ Не знаю, повод ли это для гордости, но, понимаете, в толпе бешеных фанатов битва идет не жизнь, а на смерть.

- Посетил концерт Елизаветы Монеты, не разочаровался, отличная атмосфера, музыку сильно переработали, многое зазвучало по новому, более подходяще для концертного прослушивания. Лиза в жизни очень симпатичная девушка, и поет неплохо, думал хуже будет. Время пролетело очень быстро, зал все песни знал, в конце никто не хотел расходиться - долго звали Лизу, - оставил свой отзыв о концерте пользователь Сергей Стариков.

Ростовские фанаты благодарят Монеточку за визит и просят приезжать еще.