2018-09-21T10:20:17+03:00
Звезды

Концерт Монеточки в Ростове-на-Дону: фанаты бились за фото со звездой

Концерт Монеточки в Ростове-на-Дону прошел "на ура"
Илья БОГОМОЛОВ
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Монеточка (Елизавета Гырдымова)Монеточка (Елизавета Гырдымова)Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вечером 20 сентября в Ростове-на-Дону выступила популярная певица, кумир молодежи Лиза Монеточка. Концерт вызвал большой ажиотаж, площадка была заполнена до отказа. Сама артистка не выложила в социальные сети фотографии из южной столицы, зато фанаты старались запечатлеть ее в любом ракурсе. Судя по снимкам в Instagram, Лиза вышла к своим поклонникам и фотографировалась рядом с ними.

- Монеточка стояла рядом со мной! Не знаю, повод ли это для гордости, но, понимаете, в толпе бешеных фанатов битва идет не жизнь, а на смерть. Каждый хочет сфотографироваться с Лизой, но именно мне удалось запечатлеть этот памятный момент, - написала одна из поклонниц певицы.

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МОНЕТОЧКА СТОЯЛА РЯДОМ СО МНОЙ Не знаю, повод ли это для гордости, но, понимаете, в толпе бешеных фанатов битва идет не жизнь, а на смерть.
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- Посетил концерт Елизаветы Монеты, не разочаровался, отличная атмосфера, музыку сильно переработали, многое зазвучало по новому, более подходяще для концертного прослушивания. Лиза в жизни очень симпатичная девушка, и поет неплохо, думал хуже будет. Время пролетело очень быстро, зал все песни знал, в конце никто не хотел расходиться - долго звали Лизу, - оставил свой отзыв о концерте пользователь Сергей Стариков.

Ростовские фанаты благодарят Монеточку за визит и просят приезжать еще.

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