В Ростове-на-Дону отремонтируют Театральную площадь почти за 24 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:26 2018-09-21T10:30:13+03:00

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На портале государственных закупок опубликована заявка на проведение конкурса среди подрядчиков, которые готовы взяться за ремонт Театральной площади. Заказчиком выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры донской столицы. Городские власти намерены выделить на ремонт площади почти 24 млн рублей, за эти деньги победитель конкурса должен не только заменить асфальтовое покрытие на новое и нарисовать разметку, но и уложить тротуарную плитку.

Затягивать с ремонтом не планируют. Работы должны быть завершены к середине 15 ноября.

Напомним, ранее стало известно, что в Ростове в список объектов, которые ремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», включили еще пять пунктов. Это стало возможным благодаря экономии средств. Речь идет об участках дорог переулков Беломорский, Гвардейский, Днепровский, улиц Свердловская и Российская.