Ростовская область практически готова к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 10:52 2018-09-21T10:52:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Ростовская область готова к отопительному сезону на 94,3 процента. Об этом стало известно во время совещания, посвященного старту отопительного периода 2018-2019 годов. Заседание, в котором участвовали руководители всех муниципалитетов, в режиме видеоконференцсвязи провел заместитель губернатора.

- Планово-профилактические работы во всех муниципальных образованиях завершены, - пояснили в правительстве Ростовской области. - На 88,3% выполнен план по перекладке изношенных сетей. На 100% обеспечен запас угля и жидкого топлива.

Поставлена задача еще до начала отопительного периода сделать достаточный запас противогололедных материалов и инструментов для обеспечения расчистки отмосток, тротуаров и проездов от снега и льда. Это касается в первую очередь управляющих организаций, товарищества собственников жилья и жилищных кооперативов Ростовской области.