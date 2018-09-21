2018-09-21T11:17:22+03:00
Общество

Жительницу Ростовской области оштрафовали на пять тысяч рублей за незаконную пенсию по инвалидности

Она обманом получила у государства 90 тысяч рублей
Ольга ГОПАЛО
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Дама обманом получила у государства 90 тысяч рублей.Дама обманом получила у государства 90 тысяч рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Ростовской области суд рассмотрел дело в отношении жительницы Каменского района Дона. Ее подозревали в незаконном получении пенсии по инвалидности. И судили по статье «Мошенничество при получении выплат».

Как рассказали в региональной прокуратуре, дама незаконно получила справку о наличии у нее инвалидности. Этот документ она предоставила в отдел Пенсионного фонда России по региону и почти год получала пенсию по инвалидности. В итоге, общая сумма составила более 90 тысяч рублей.

Правда, до суда женщина успела возместить деньги государству. Именно поэтому наказание она получила достаточно мягкое. Теперь ей необходимо оплатить только штраф пять тысяч рублей.

В ведомстве добавили, что приговор суда пока не вступил в законную силу. Это означает, что стороны еще могут его обжаловать.

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