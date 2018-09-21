2018-09-21T11:37:29+03:00
Общество

Павел Деревянко затащил в постель известную блондинку

Актер выложил смелый снимок в социальную сеть
Ольга КУПОРОВА
Поделиться:
Павел Деревянко. Фото: InstagramПавел Деревянко. Фото: Instagram
Изменить размер текста:

Известный актер Павел Деревянко порадовал поклонников новым снимком. Карточка была сделана прямо в кровати. Рядом с ним оказалась не кто-нибудь, а не менее популярная блондинка - Ингеборга Дапкунайте. Причем актер решил сразу расставить все точки над «i», пояснив, что идет работа над новым проектом, хотя поклонников это не остановило.

Комментарии не заставили себя ждать. «Штирлиц! Вы никогда так не были близки к провалу», «А мы заподозрили неладное», «Какая же трудная работа у вас», «Побольше таких рабочих будней!», «Как у вас весело!!!».

Напомним, ранее уроженец Таганрога отправился на кладбище.

pablo_derevyankopablo_derevyanko
Рабочий момент, друзья! А, не то, что вы подумали
14103 отметок «Нравится»256 комментариевInstagram

- Знаете, а я люблю играть на кладбище, правильные мысли возникают, - раскрыл тайну фотографии актер. - Сегодня у нас съемки проекта «Псих» (режиссера и сценариста Вадима Перельмана - автр).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ТагОнрог style: актер Павел Деревянко нашел на малой родине крутую тачку, мимо которой не смог пройти

Известный актер Павел Деревянко не забывает про малую родину, вот и в августе он нагрянул в родные места, сообщив об этом в Instagram (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Не смог умчаться: в Ростовской области угонщик застрял в грязи
Аспирант ЮФУ дал старт эстафете огня Зимней универсиады-2019
«Ростелеком» отметил значительный рост спроса на универсальные услуги связи
Жительницу Ростовской области оштрафовали на пять тысяч рублей за незаконную пенсию по инвалидности
Ростовская область практически готова к отопительному сезону
В Ростове-на-Дону отремонтируют Театральную площадь почти за 24 млн рублей
Концерт Монеточки в Ростове-на-Дону: фанаты бились за фото со звездой
«Выгодная осень» с Уральскими авиалиниями
Жителей Ростовской области на один день призывают отказаться от поездок на машинах
В центре Ростова-на-Дону отключат холодную воду
В Ростовской области мужчина убил на рыбалке своего знакомого табуретом
Призыв-2018: Из Ростовской области 3800 человек призовут в армию осенью
В Ростовской области из-за засухи погибли 9,9 тысячи гектаров зерновых
Прививка от бешенства для животных в Ростове-на-Дону 2018: месяц будут прививать бесплатно
В Ростове-на-Дону женщина взяла на прокат иномарку и пыталась ее продать
«Вязанные труселя это круто»: фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой ошеломило поклонников
Две дамы из Ростовской области незаконно прописали у себя одиннадцать человек
Разделяй и обслуживай: Ростовский водоканал открыл новый офис для работы с юридическими лицами
В Ростовской области ищут 71-летнего пенсионера
В Ростовской области число безработных снизилось на тысячу человек
В Ростове-на-Дону бизнесмен обманул налоговиков на 70 миллионов рублей
В состав сборной России вошли шесть ростовских гандболисток
Чиновники Ростова-на-Дону хотят отсудить у автомобилистов почти 19 млн рублей
В Ростовской области за неделю ОРВИ заболел 9,2 тысячи человек
В Ростовской области на российско-украинской границе пограничники задержали контрабандистов
В Ростове-на-Дону не желающий платить пассажир обманул сотню таксистов
В Ростове-на-Дону священника будут судить за пьянство
В электростроительном заводе Новочеркасска ночью сгорел цех