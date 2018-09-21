Павел Деревянко затащил в постель известную блондинку

СЕГОДНЯ 11:25 2018-09-21T11:37:29+03:00

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Известный актер Павел Деревянко порадовал поклонников новым снимком. Карточка была сделана прямо в кровати. Рядом с ним оказалась не кто-нибудь, а не менее популярная блондинка - Ингеборга Дапкунайте. Причем актер решил сразу расставить все точки над «i», пояснив, что идет работа над новым проектом, хотя поклонников это не остановило.

Комментарии не заставили себя ждать. «Штирлиц! Вы никогда так не были близки к провалу», «А мы заподозрили неладное», «Какая же трудная работа у вас», «Побольше таких рабочих будней!», «Как у вас весело!!!».

Напомним, ранее уроженец Таганрога отправился на кладбище.

pablo_derevyanko Рабочий момент, друзья! А, не то, что вы подумали

- Знаете, а я люблю играть на кладбище, правильные мысли возникают, - раскрыл тайну фотографии актер. - Сегодня у нас съемки проекта «Псих» (режиссера и сценариста Вадима Перельмана - автр).

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