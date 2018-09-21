2018-09-21T13:54:02+03:00
Спорт

Аспирант ЮФУ дал старт эстафете огня Зимней универсиады-2019

20 сентября аспирант Южного федерального университета Илья Панкин начал эстафету переноса огня Зимней универсиады-2019
Материал предоставлен пресс-службой ЮФУ
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Акция стартовала в Университете Турина (Италия) в Международный день студенческого спорта. За 164 дня факелоносцы пронесут огонь Универсиады по улицам и площадям 30 городов России. Это крупные экономические, спортивные и культурные центры, во многих из которых работают ведущие университеты страны. В Ростов-на-Дону огонь Универсиады прибудет 8 октября.

Аспирант ЮФУ дал старт эстафете огня Зимней универсиады-2019.20 сентября аспирант Южного федерального университета Илья Панкин начал эстафету переноса огня Зимней универсиады-2019

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