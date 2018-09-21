Не смог умчаться: в Ростовской области угонщик застрял в грязи

СЕГОДНЯ 14:45 2018-09-21T14:45:11+03:00

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В Донецке задержали местного жителя, которого считают причастным к угону автомобиля. Согласно официальной версии правоохранительных органов донского региона, потерпевший и подозреваемый были знакомы, а преступлению предшествовало продолжительное совместное возлияние.

Когда хозяин заснул, собутыльник, увидев ключи, решил прокатиться с ветерком. Он смог завести машину, но уехать далеко не получилось, так как угонщик направился по грязи, где стал буксовать.

Соседи потерпевшего, увидев знакомую "семерку", за рулем которой находился не хозяин, заподозрили неладное и вызвали стражей порядка. Они и задержали 34-летнего угонщика. Теперь мужчина фигурант уголовного дела, возбужденного по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения. Злоумышленник пока задержан, а машину вернули владельцу.