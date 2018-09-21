Ростовские пивовары за ответственное потребление!

СЕГОДНЯ 16:05 2018-09-21T16:05:02+03:00

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В этом году 21 сентября в России отмечается Всемирный день ответственного потребления пива. Так как в Ростове-на-Дону работает крупнейший пивоваренный завод на Юге России, филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Пивзавод «Южная Заря 1974», донская столица тоже присоединилась к мировому движению. Ведь компания ежегодно проводит социальные мероприятия, направленные на продвижение культуры потребления пива.

Специальный день в календаре – отличный повод еще раз сказать продавцам и покупателям о том, что несовершеннолетним продажа пива запрещена.

- Совместными усилиями можно не допустить продажу и потребление алкоголя несовершеннолетними и вместе с тем сохранить лучшие традиции в пивоваренной отрасли. Пивовары разработали правила ответственного потребления пива. Следование этим правилам позволит не только в период празднования всемирного дня ответственного потребления пива, но и в повседневной практике не допускать потребление алкогольной продукции несовершеннолетними гражданами, - рассказала вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата Ростовской области» Светлана Абдулазизова.

Так, в Донской столице в течение двух недель, начиная с 21 сентября, волонтеры, сотрудники компаний рынка пива вместе с партнерами акции посетят торговые точки города, чтобы напомнить продавцам и покупателям о недопустимости продаж алкоголя несовершеннолетним. Вежливо напомнить продавцу о законодательном запрете такой продажи – гражданский долг каждого!

«Как социально ответственная компания мы объединяем наши усилия с коллегами по отрасли, продавцами и покупателями для того, чтобы не допустить продажу и потребление алкоголя несовершеннолетними. Для этого оказываем содействие в обучении продавцов, вовлекаем наших сотрудников в качестве волонтеров акций», - прокомментировал акцию старший директор дивизиона продаж «Юг» компании «Балтика» Сергей Селютин.