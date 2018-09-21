2018-09-21T16:42:25+03:00
Общество

"Ростов" - "Уфа" 22 сентября 2018: уехать от стадиона можно будет на двух шаттлах

Автобусы поедут через Ворошиловский и Аксайский мосты
Илья БОГОМОЛОВ
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Шаттлы после матча «Ростов» — «Уфа».Шаттлы после матча «Ростов» — «Уфа».Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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Завтра, 22 сентября, после футбольного матча "Ростов" - "Уфа" от стадиона "Ростов-Арена" начнут курсировать два шаттла. Бесплатные автобусы поедут по двум маршрутам с 21 до 23 часов, чтобы болельщики могли как можно быстрее уехать с левого берега Дона. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Ростов".

Маршрут S1 будет курсировать от подземного пешеходного перехода с западной стороны стадиона в центр города до площади Гагарина с остановками на Большой Садовой и улице Максима Горького с интервалом отправления 1-2 минуты.

Маршрут S2 будет курсировать от восточного проезда стадиона до Октябрьской площади с остановками на проспекте 40-летия Победы, улице Вересаева и проспекте Шолохова с интервалом отправления 1-2 минуты.

АЛЛО!

Подробную информацию о транспортном обеспечении футбольного матча можно получить в едином контакт-центре городского центра управления пассажирскими перевозками по номеру 8-800-222-76-76.

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