2018-09-22T08:28:45+03:00
Общество

В Суворовском новая школа откроется к весне следующего года

Здание построено уже наполовину
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Новая школа строится в соответствии с графиком.Новая школа строится в соответствии с графиком.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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В Суворовском районе новая школа построена уже наполовину. Как сообщает региональное правительство, готовность составляет 58%. Работы идут в соответствии с графиком, согласно которому срок завершения строительства - май 2019 года. Предполагается, что здесь смогут учиться 1340 школьников.

Уже выполнены устройство монолитных железобетонных конструкций подвала и монолитного железобетонного каркаса здания, а также ограждающих конструкций объекта. Произведен монтаж окон, устройство кровли, наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Напомним, в 2018 году идет строительство 11 объектов среднего образования- в Аксайском, Егорлыкском, Миллеровском, Октябрьском районах и в Аксае, Гукове, Донецке, Ростове-на-Дону, Таганроге. Одна школа уже введена в эксплуатацию - в Кагальницком районе. До конца 2018 года планируется ввести в эксплуатацию еще два объекта - в Донецке и Миллерове.

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