2018-09-22T08:39:55+03:00
Общество

В зоопарке Ростова-на-Дону пройдут показательные кормления амурских тигров

Увидеть смогут все желающие
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В зоопарке Ростова-на-Дону пройдет показательное кормление амурских тигров. Фото: зоопарк РостоваВ зоопарке Ростова-на-Дону пройдет показательное кормление амурских тигров. Фото: зоопарк Ростова
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В зоопарке Ростова-на-Дону готовятся к международному дню амурского тигра и дальневосточного леопарда, который отмечается каждое четвертое воскресенье. В частности, посетители смогут увидеть кормление тигров.

- 23 сентября в зоопарке состоятся не только показательные кормления, но и запланированы викторины, в которых могут принять участие все желающие, - сообщает пресс-служба зоологического сада.

Напомним, Ростовский-на-Дону зоопарк - один из крупнейших в России и Европе. Ежегодно в зоопарке получают потомство более чем от 100 видов животных. Многие из них – редкие и исчезающие представители российской и мировой фауны. В этом ряду - краснокнижный амурский тигр, подвид которого находится под угрозой исчезновения. Гордость зоопарка - Устин, он один из пяти амурских тигрят, которые в 2012 году были найдены в тайге в истощенном состоянии.

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