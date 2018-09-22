2018-09-22T12:20:08+03:00
Происшествия

Купил наркотик в аптеке: в Ростове-на-Дону накрыли канал поставки сильнодействующих препаратов

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону накрыли канал поставки сильнодействующих препаратов.В Ростове-на-Дону накрыли канал поставки сильнодействующих препаратов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Водителя автомобиля «Лада Приора» остановили, когда он двигался по Аксайскому району. Во время осмотра машины, за рулем которой находился 32-летний местный житель, сотрудники автоинспекции заметили пакеты с большим количеством таблеток. Мужчина заявил, что приобрел препараты в аптеке Железнодорожного района Ростова. Лекарства отправили экспертам, которые выяснили, что на самом деле это трамадол - наркотический анальгетик, способный вызвать тяжелую зависимость. Общее количество таблеток — пять тысяч штук.

Уже в аптеке, куда правоохранители нагрянули с обыском, обнаружили более четырех килограммов сильнодействующих веществ и поддельные медицинские рецепты. Как оказалось, здесь каждый желающий мог без рецепта приобрести наркотическое средства. В отношении ее директора возбудили уголовное дело, на время расследования которого он взят под стражу.

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