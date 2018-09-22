В Ростове-на-Дону кроссовер, столкнувшись с иномаркой, влетел в частный дом

СЕГОДНЯ 12:35 2018-09-22T12:54:39+03:00

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Как сообщают очевидцы, авария случилась утром в субботу, 22 сентября, в районе Сельмаша.

- Девять утра на Кривошлыковском/Вяземцева, - пояснил житель города, выложив снимки в социальную сеть.

Судя по фотографиям, после удара Toyota Land Cruiser встал на боковые колеса, врезавшись в частный дом. Как предположили в социальных сетях, аварию спровоцировала девушка, которая была за рулем второй машины. Она не уступила дорогу, а водитель кроссовера, ехавший по главной, уходя от удара, резко сманеврировал, потому-то «встал на дыбы». Официальных сообщений по поводу обстоятельств аварии пока не поступало.

Напомним, еще одна авария случилась утром 22 сентября на Садовой, где у машины якобы отказали тормоза, последствия - разбитое авто, но все люди живы.